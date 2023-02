Come racconta Gazzetta, l’amore trae laha radici antiche e di derby lui se ne intende già, anche se questo sarà il suo primo in campo tra i grandi e quindi avrà un gusto tutto suo. Nicolò, da sempre tifoso bianconero, scelse la Signora a 14 anni facendosi guidare soprattutto dal cuore: fece un provino con l’Inter ma Gigi Milani, che si occupa dello scouting giovanile, lo convinse a trasferirsi a Torino. Da lì è cominciata la sua ascesa, fatta di gol, lanci, sacrifici ma soprattutto di passione. Negli anni di settore giovanile ha incontrato il Toro tante volte e più di una è stato decisivo. Come quando fece doppietta con l’Under 16 (2016-17) o quando sbloccò il match su rigore con l’Under 17 (2017-18).