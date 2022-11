Il centrocampista dellaNicolòha parlato dal ritiro della, dove è stato convocato per le amichevoli contro Albania e Austria.– "Siamo arrivati alle 12.00, ci siamo conosciuti, poi siamo scesi in campo per una mezz'oretta: è stato emozionante e divertente, ci godiamo il momento".– "Non me ne ero nemmeno accorto perchè dormivo. Poi mi sono arrivati i messaggi... Avevamo giocato a Verona ed ero stanco. Stavo dormendo, non mi aspettavo la chiamata. Ero felice, anche la mia famiglia, per me è stata una bella soddisfazione"."Del Piero. Il gol in semfinale al Mondiale rimarrà per sempre. Poi è stato il mio idolo fin da piccolo. Per ora mi ha solo fatto i complimenti per gol o belle giocate".– "Wimbledon. Amo il tennis, mi piace vederlo e giocarlo. Sono appassionato grazie a mio nonno. Solo tennis, però, niente padel. Atleta preferito? Nadal"."Fedez. Mi è sempre piaciuto come cantante e persona, credo abbia una grande personalità".– "Casa di Carta. Mi piacerebbe essere il professore. Nella vita non sono così, magari in campo".– "Spiderman, è l’unico che ho visto al cinema (ride, ndr.)".– "Del Piero e Dybala. Mi piacciono quelli più talentuosi".– "Mi piace fare regali e rendere felici le persone".– "Ci conosciamo da poco. Neanche lui sa i miei difetti".– "Reggaeton e Fedez".– "Non l’ho deciso. Prima ero trequartista, poi piano piano mi hanno spostato più dietro per le mie caratteristiche".– "Lo può avere chiunque. Magari chi non è mai stato in Nazionale prima può arrivare in A. Ma quando sei piccolo non te lo aspetti, poi ci speri con il passare del tempo. Lavori per quello".– "L’Europeo Under 17, mi sono divertito tanto con il gruppo nonostante la sconfitta con l’Olanda in finale".– "Pirlo".– "De Bruyne".– "Valverde".– "Gattuso".– "Modric".– "McDonald. Il nutrizionista della Nazionale sarà contento (ride, ndr.). Se lo mangi ne hai voglia...".