C'è anche Nicolò Fagioli, centrocampista di proprietà della Juve fresco di promozione in Serie A con la Cremonese, tra i giovani convocati dal CT Paolo Nicolato per lo stage con la Nazionale italiana Under 21 in vista delle partite di qualificazione agli Europei in programma a giugno. Il raduno si svolgerà da martedì 17 a venerdì 20 maggio presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Gli azzurri, poi, affronteranno Lussemburgo, Svezia e Repubblica d'Irlanda con l'obiettivo di mantenere il primato nel Gruppo F che significherebbe accesso diretto alla competizione continentale.

Di seguito l'elenco completo dei giocatori convocati dal CT:



PORTIERI: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessandro Plizzari (Lecce), Stefano Turati (Reggina);

DIFENSORI: Simone Canestrelli (Crotone), Caleb Okoli (Cremonese), Giacomo Quagliata (Heracles Almelo);

CENTROCAMPISTI: Alessandro Cortinovis (Reggina), Salvatore Esposito (Spal), Nicolò Fagioli (Cremonese), Gianluca Gaetano (Cremonese), Tommaso Milanese (Alessandria);

ATTACCANTI: Nicolò Cambiaghi (Pordenone).