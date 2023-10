Confessare tutto per ottenere uno sconto della pena: questa, secondo Il Corriere dello Sport, la strategia adottata da Nicolòper provare a mantenere un piede nel mondo del calcio che conta dopo lo scandalo delle, che nel suo caso - almeno stando a quanto si sussurra in questi giorni - hanno riguardato anche partite dima mai della, la sua squadra, cosa che quantomeno esclude per lui l'ipotesi di unadi cinque anni.- I legali del giocatore, che ha deciso di autodenunciarsi dimostrando la massima collaborazione, stanno trattando con il procuratore della FIGC Giuseppeper arrivare già nei prossimi giorni a un accordo circa una pena ulteriormente ridotta rispetto a quel 50% che già prevedono le norme in caso di intesa pre-deferimento; se invece si patteggia tra il deferimento e la prima udienza lo "sconto" è solo di un terzo. Una sanzione così calibrata - con una potenziale squalifica di un anno - potrebbe almeno agevolare il percorso di re-inserimento calcistico di un ragazzo che ad appena 22 anni rischia di veder compromessa per sempre la carriera.