dopo la partita di domani, che sarà l'ultima della sua avventura a Torino. La notizia ormai di qualche giorno fa adesso prende la forma anche dell'"ufficialità", o quasi.A confermalo infatti è il regalo con tanto di ringraziamento che, questa la scritta sulla maglia che il centrocampista ha regalato a Di Maria. Fagioli ha usato il passato per ringraziare l'ex Psg, a dimostrazione di come le strade con la Juve si separeranno. Se dentro il campo le cose non sono andate come tutti speravano, con tanti alti e bassi per Di Maria, sicuramente il Campione del Mondo è stato molto importante per la crescita di Fagioli, come dimostra anche questo gesto pubblicato sui social.