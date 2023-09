Undici mesi dopo aver segnato il suo primo gol in Serie A contro il Lecce, Nicolòpotrebbe cercare una nuova opportunità da titolare proprio contro la stessa squadra. Come racconta Tuttosport, il giovane talento della Juventus ha fatto il suo debutto nella massima serie italiana con un gol spettacolare contro il Lecce lo scorso ottobre, un momento che ha segnato l'inizio della sua ascesa nell'undici titolare della squadra bianconera sotto la guida di Massimiliano Allegri.Tuttavia, in questa stagione, Fagioli ha dovuto affrontare la concorrenza di Fabio Miretti nel centrocampo titolare della Juventus. Ad eccezione di una partita contro il Bologna alla seconda giornata, Miretti è stato preferito a Fagioli nei primi 450 minuti di gioco della stagione. Questo segnala un cambiamento nelle gerarchie della Juventus, con Fagioli che sembra aver superato Miretti dopo aver vinto il premio Golden Boy Best Italian 2022. Dal punto di vista tecnico, Fagioli è un giocatore con notevoli doti, il che lo rende un candidato ideale per il centrocampo titolare. Sta lavorando duramente per scalare nuovamente le gerarchie di Allegri e tornare a essere un protagonista fisso nella squadra.Nell'ultima partita contro il Sassuolo, l'ingresso di Fagioli nel secondo tempo ha dato nuova linfa alla squadra bianconera, contribuendo a creare una delle reti. L'obiettivo di Fagioli è aumentare il suo tempo in campo e farsi notare anche da Luciano Spalletti, il commissario tecnico della Nazionale italiana, con l'obiettivo di guadagnarsi un posto stabile nel futuro della squadra azzurra. Fagioli è pronto ad affrontare nuove sfide, inoltre, in queste settimane, Fagioli ha preso una decisione importante anche dal punto di vista professionale, cambiando rappresentanti e affidandosi all'agenzia inglese CAA Stellar, guidata da Jonathan Barnett. Questo potrebbe aprire nuove opportunità e prospettive per la sua carriera.