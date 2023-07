Il contrasto con un avversario e poi la frattura alla clavicola, l'uscita dal campo in barella e l'intervento chirurgico. Lo ricorderete tutti quello spezzone di partita a Siviglia, in quella notte di Europa League, di Nicolò. Poi gli allenamenti continui, le storie su Instagram con la cicatrice in evidenza e la volontà di recuperare e tornare ad essere uno dei protagonisti con la maglia della Juventus.Come riferisce l'edizione odierna di Tuttosport a due giorni dalla partenza per la California però Nicolò è atteso da un importante test: se sarà in grado di tornare a effettuare contrasti partirà con i compagni, altrimenti al sua presenza negli Stati Uniti potrebbe essere in bilico. In quel caso spetterà a Max Allegri decidere se portarlo comunque o se lasciarlo a Torino per ultimare il suo recupero personalizzato.