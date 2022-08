Nonostante il rinnovo di contratto fino al 2026, resta fortemente in dubbio il futuro di Nicolò. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il centrocampista classe 2001 può lasciare lae partire di nuovo in prestito, con due club che si sono già fatti avanti per chiedere informazioni: si tratta della, che i bianconeri affronteranno proprio questa sera a Marassi, e della, piazza ben nota al 21enne che la scorsa stagione ha indossato proprio la maglia della squadra lombarda guidandola fino alla promozione in Serie A.