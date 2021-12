Altra ottima partita per Nicolò. Il centrocampista di proprietà della, attualmente in prestito alla, è stato ancora protagonista nel week-end nel match di Serie B contro l'Ascoli contribuendo alla vittoria della sua squadra - 4 a 1 il risultato finale - con una buona prestazione e un altro assist, il quarto per lui in stagione. Schierato anche in questo caso da titolare, nella prima metà di stagione il classe 2001 ha collezionato in tutto 15 presenze, impreziosite anche da tre gol (oltre ai quattro passaggi decisivi).