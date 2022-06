Proseguono i contatti tra la Juve e Nicolò Fagioli per il rinnovo di contratto del centrocampista classe 2001, in scadenza nel 2023. Secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport, il giocatore ha chiesto al club bianconero garanzie dal punto di vista tecnico, più che economico, dopo l'importante esperienza in Serie B in prestito alla Cremonese. Dopo gli ultimi incontri si attendono novità.