Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Nicolò Fagioli ha raccontato anche alcuni aneddoti sulla sua esperienza alla Juve e sul rapporto con i compagni di squadra. Ecco le sue parole: "Imparavo tanto, sia a livello tecnico che di spogliatoio. Ho visto grandi professionisti, gente come Ronaldo e Chiellini arrivava per prima e andava via per ultima dopo aver curato ogni dettaglio. E al primo allenamento ho preso tunnel da Cancelo, così, tanto per gradire... Con chi ho legato di più? Con Morata. Lo battevo sempre a ping-pong, anche se lui dirà che non è vero... (ride, ndr.)".