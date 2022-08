Laha mostrato da subito fiducia in Nicolò, rinnovandogli il contratto fino al. Una botta di fiducia per il giovane. Successivamente l'impiego nelle amichevoli della tournée negli Stati Uniti e ora il suocambia. Per il giovane sarebbe troppo poco lo spazio a disposizione che Massimilianopotrebbe garantirgli, per questo si va verso la formula delche permetta anche al ragazzo di crescere ulteriormente.Stando a quanto riferisce Calciomercato.com ora laavrebbe superato la concorrenza della. Il club lombardo è forte del sì del centrocampista che già conosce bene l'ambiente dopo la scorsa stagione. Per questo un suo ritorno alla Cremonese ora sembra più che mai vicino. L'accordo è in dirittura d'arrivo.