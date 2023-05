Non solo l'eliminazione, ma anche un brutto infortunio. Nicolò Fagioli è uscito in barella ieri sera dopo il brutto intervento di Gudelj, che lo ha messo ko tra le lacrime già nel primo tempo. Cattive sensazioni confermate dallo staff medico, perché per Fagioli si teme la frattura della clavicola. Ora rischia l’intervento chirurgico e almeno due mesi di stop. In attesa degli esami, la sua stagione è già chiusa, sottolinea la Gazzetta.