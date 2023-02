Anche Nicolòha parlato ai microfoni di JTV dopo– "Abbiamo dominato per la maggior parte della partita, forse anche perché loro erano in dieci e la gara è diventata un po’ più facile dal punto di vista del possesso palla. Poi tutti hanno visto le giocate di Di Maria... Ma la vittoria è meritata perché ce la siamo sudata in campo, sono felice per Angel per la tripletta e la prestazione che fa sempre".– "Sapevamo che oggi dovevamo solo vincere, ci siamo preparati per questo e per giocare una gara da protagonisti. Lo abbiamo fatto meritando la vittoria e ne siamo felici".– "Loro avevano uno stadio bellissimo, con tifosi che li hanno sostenuti anche quando erano sotto di tre gol. A me piace giocare davanti a tutta questa gente. È una motivazione in più per fare bene".