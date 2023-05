Nicolòha commentatoanche ai microfoni del sito ufficiale del club bianconero. Ecco le sue parole: "Un primo tempo difficile: la Cremonese difendeva bene e dovevamo sbloccare la partita, per poi avere più facilità di giocata. Il gol? Bello, ero emozionato perché non segnavo da un po’, poi mi sono ricordato che avevo segnato alla Cremonese e non ho più esultato, sono anche andato a salutare i loro tifosi perché insieme abbiamo vissuto una grande annata".