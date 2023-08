Non è ancora sbarcato alla Continassa e ha già addosso gli occhi di tutti. Come spiega Il Corriere dello Sport, Facundosarà solo di passaggio alla: il talentuoso difensore classe 2003, che i bianconeri hanno acquistato dalper circa 4 milioni di euro tra parte fissa (400.000 euro) e bonus, più una percentuale sulla futura rivendita, proseguirà il suo percorso di crescita altrove prima di unirsi alla Vecchia Signora, con cui ha firmato un contratto quinquennale.- Niente tappa intermedia inper lui, dunque, che farà esperienza direttamente nel massimo campionato italiano. Sul leader della difesa della Nazionale Uruguay Under 20 fresca campione del Mondo c'è in primis la, che vorrebbe chiudere anche per Hans Nicolussi Caviglia e Fabio Miretti, ma si sono già fatti avanti pure ile il. Per iniziare, comunque, lunedì Gonzalez sosterrà le visite mediche con la Juve; dopodichè, conoscerà la sua prossima destinazione.