Facundopotrebbe cambiare subito maglia. Stando a quanto riportato da più fonti in Campania, laè infatti pronta a bussare alla porta dellaper prendere in prestito a gennaio il giovane difensore di proprietà della, che finora con i blucerchiati - in grande difficoltà in Serie B - ha avuto pochissimo spazio. Ovviamente l'ultima parola spetterebbe ai bianconeri, che puntano a trovare una soluzione per far sì che il loro talento possa avere più minutaggio.