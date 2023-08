Facundo Gonzalez sarà presto un nuovo giocatore della Juventus. La trattativa con il Valencia per questo importante colpo in prospettiva era stata già chiusa da giorni e questa mattina il classe 2003, come raccontato da Sky Sport è arrivato in Italia, a Milano, insieme al suo agente Martin Guastadisegno. Presto l'uruguaiano si sposterà a Torino per svolgere le visite mediche e successivamente firmare il contratto.Gonzalez, eletto miglior difensore del Mondiale Under 20, vinto dall'Uruguay, potrebbe però non rimanere alla Juve e andare a fare esperienza in prestito per avere più minutaggio.