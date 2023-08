La prima giornata di Facundo Gonzalez nella sua nuova avventura alla Juve. Il difensore centrale classe 2003, arrivato dal Valencia per una cifra fino a 3 milioni di euro con i bonus, è arrivato al JMedical per svolgere le visite mediche prima della firma del contratto che lo legherà alla Juve fino al 2028.In gallery VIDEO e FOTO del suo arrivo con il giocatore che prima di entrare al JMedical si è fermato con i tifosi presenti per salutarli.