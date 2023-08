Uno dei profili che mette sicurmente più curiosità è quello di Facundo Gonzalez, che la Juve ha prelevato dal Valencia in questa sessione di mercato. Stando a quanto riportato da Sky Sport però, il difensore sembra destinato ad andare in prestito, con la Salernitana che avrebbe raggiunto un'intesa di massima per il prestito del giocatore.