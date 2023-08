Ora è a un passo. La Sampdoria sta puntandoed è molto vicina a chiudere il Colpo. Dopo aver visto sfumare Pellegrino, infatti, il club blucerchiato ha messo gli occhi su un altro giovane per il reparto: proprio il centrale uruguaiano appena acquistato dalla Juventus. Seguito anche prima dei bianconeri, il classe 2003 è in realtà arrivato a Torino prima di poter partire per una nuova avventura in prestito. E così la fumata bianca sembra essere dietro l'angolo. C'era la Salernitana in vantaggio su tutti, con il Pisa pronto a subentrare, ma nelle ultime ore ecco la netta accelerata della Samp. Una volata che ha messo il club davanti a tutti, anche complici gli ottimi rapporti con la Juve. Ora l'accordo è vicino: via in prestito, per crescere e ritornare alla base.