A Genova si parla di scudetto. La Juventus di Sarri che ha fatto la voce grossa contro il Lecce nell'ultima giornata, scende in campo (ore 21.45) contro il Genoa. La squadra di casa vive una stagione molto difficile, relegata nella parte bassa della classifica dopo i continui cambi di allenatore effettuati dalla società, con Nicola sembra aver trovato il piglio giusto. Ma nonostante questo, dalla ripresa del campionato, ancora non si è vista una vittoria. Ecco allora che gli analisti danno per certo il successo bianconero: il segno «2» è offerto a 1,46. I padroni di casa dovranno ritrovare la qualità di gioco e la concretezza mostrate prima della sosta ma la vittoria è quasi impossibile per i bookmaker. Il segno «1» infatti è dato a 7,00.