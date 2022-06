Niente rinnovo di contratto per Fabian Ruiz con il Napoli. Lo riferisce il giornalista ed esperto di calciomercato Matteo Moretto, secondo cui il centrocampista del Napoli - accostato anche alla Juventus - sarà ceduto in questa sessione di mercato oppure, in virtù della scadenza nel 2023, potrà negoziare con altri club a partire da gennaio 2023.