Fabian Ruiz, la Juve, l'idea di lasciare subito il Napoli e De Laurentiis non esattamente felice. Mettiamola così: ci sono più ingredienti e può venire fuori un colpo a sorpresa. Tutti (ora) hanno le antenne drittissime. A partire dai bianconeri, che cercano un centrocampista tecnico e fisico - Fabian è perfetto -, proseguendo con gli azzurri, ormai rassegnati a perdere lo spagnolo.



LA SITUAZIONE - A Napoli giurano che dietro il mancato rinnovo di Ruiz ci sia proprio la Juventus, ma è solo una parte della storia, ben più profonda. Fabian ha rifiutato a più riprese il prolungamento con gli azzurri poiché tentato dalla corte del Real Madrid, in pressing già dalla scorsa stagione. I blancos hanno però acquistato Tchouaméni dal Monaco, completando già a giugno il reparto di mezzo. E adesso? Con il Barcellona bloccato - così come De Jong - e solo timidi sondaggi dall'Inghilterra, proprio la Juve resta un'opzione credibile per Ruiz, pronto a lasciare il Napoli già in questa finestra di mercato. VALUTAZIONI E CIFRE - Il contratto di Fabian scade nel 2023, ma è inverosimile immaginare che De Laurentiis, proprio per la Juventus, possa fare uno sconto sulla sua valutazione, che al momento resta sui 50 milioni di euro. Decisamente troppi per i bianconeri, in attesa di cedere Arthur e già proiettati nel futuro con Pogba. Mettiamola così: tutti quegli ingredienti, per produrre qualcosa di buono, dovranno cuocere a fuoco lento...