Mancano i gol degli 'altri'. Il titolo di Tuttosport non mente e a supportarlo arrivano i numeri: nelle ultime stagioni pre Ronaldo, la Juve aveva segnato 112 gol in stagione in 57 partite, quasi 2 a gara. Higuain arrivò a 32 gol, addirittura. Nell'anno successivo, Dybala capocannoniere, poi ancora il Pipita e Mandzukic in doppia cifra. Poi? L'Arrivo di CR7. Con il portoghese che al primo anno segna 28 gol e gli altri ne sommano appena 35. 37 gol nella scorsa stagione e quest'anno ancora tanto da fare e da portare a casa. Gli altri? Lo seguono 'così così', come racconta TS. Appena 53 reti oltre Cristiano.