La Juventus ha ricevuto un impulso finanziario significativo da, società di investimento di proprietà della famiglia Agnelli, con il versamento iniziale didi euro nell'ambito del nuovo aumento di capitale da 200 milioni di euro.Questo movimento finanziario strategico è stato accolto con favore, poiché rappresenta un passo importante per consolidare la posizione economica del club. Ulteriori 48 milioni di euro sono previsti per raggiungere le casse della Juventus entro la fine dell'anno, offrendo ulteriore solidità finanziaria per le sue attività correnti e future. L'investimento di EXOR ha generato aspettative positive per la Juventus, sottolineando la sua determinazione a garantire una solida base economica per il futuro.