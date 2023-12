Stando all'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport,è pronta a coprire l’interoda 200 milioni di euro della, nel caso restassero azioni non sottoscritte al termine dell’offerta sul mercato. "La holding degli- si legge sulla rosea - dovrà eventualmente investire sino a un massimo di, salendo così al 70% del capitale del club bianconero e ricevendo poi di conseguenza una commissione di 1,8 milioni".La mossa può essere letta anche in chiave calciomercato, con la Vecchia Signora pronta a intervenire a gennaio per colmare i gap nella rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.