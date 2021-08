La Juventus oggi ha vissuto una giornata davvero intensa, con l'addio di Cristiano Ronaldo e l'accordo raggiunto col Manchester United. Un club a cui CR7 è legatissimo da sempre. Così come un altro ex juventino come Patrice Evra, che come sempre sui social è incontenibile e ha appena pubblicato la chat di Whatsapp col fuoriclasse portoghese: "Torno nel nostro club!" "Ma dai, non prendermi in giro!" e invece è tutto vero.

People have to calm down sometimes!!! He say he’s coming home relaxxx man now i can post it BIGGEST TRANSFER IN FOOTBALL HISTORY #ilovethisgame @Cristiano @ManUtd #loyalty #positive4evra #manchesterunited pic.twitter.com/Zpyl5A0HWu — Patrice Evra (@Evra) August 27, 2021