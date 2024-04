Simpatico siparietto, ieri sera, durante la sfida ditra PSG e Barcellona, terminata 3 a 2 per gli ospiti. A Parigi, infatti, era presente anche l'attaccante della Juventus Women Cristiana, intercettata dall'ex terzino bianconero Patriceche l'ha accolta con questo commento scherzoso: "Ma com'è possibile che la mia ex società, dura, ti ha lasciata venire qua? No ma veramente adesso faccio una chiamata, per me era impossibile, non potevo andare neanche a... Vuol dire che la società sta diventando un po' soft".