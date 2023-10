Patrice, leggenda della Juve, non poteva mancare alla festa che celebra i 100 anni di proprietà Agnelli. Ecco le sue parole, a margine dell'evento: "Portare questa maglia ti fa capire che giocare per la Juve è qualcosa di davvero speciale. Vedere Platini, Zidane, Allegri, vedere questi mostri sacri, per me è solo un privilegio essere chiamato per queste partite.- Il problema è che quando giochi alla Juve devi vincere. E' stato un momento di transizione, qui hai bisogno di qualità, personalità, carattere, esperienza e talento. In questo momento dobbiamo lasciare i giovani crescere, non è facile. Però poteva essere peggio, con tutta la negatività e con tutti i casini che ci sono intorno alla società stiamo facendo abbastanza bene. Però è la Juve, la Juve tutti i giorni hai la pressione. Anche ai nostri tempi quando c'erano 10 minuti in cui non facevi gol alla gente non piaceva. Però ti deve piacere questa pressione, perché è la Juve.- Non so niente, vado stasera a vederlo, non so cosa stia succedendo".