la Juventus vuole provare davvero a riportare Moise Kean a Torino. L'attaccante classe 2000 sta trovando continuità al Psg dove è diventato titolare al posto di Icardi, ma il cartellino è di proprietà dell'Everton e alla riapertura del mercato bisognerà convincere i Toffees a lasciarlo partire. Paratici vorrebbe provare a inserire alcune contropartite per abbassare la spesa cash, ma i giocatori che vorrebbe inserire come scambio, che sono Bernardeschi e Ramsey, non interessano Carlo Ancelotti.