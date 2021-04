1









L'Everton non si smuove dalla sua posizione: volete Kean? Allora dovete darci Demiral. E' questo il messaggio che i Toffees hanno mandato alla Juventus, che sta lavorando per riportare a Torino l'attaccante classe 2000 quest'anno in prestito al Psg. Ramsey e Rabiot non sembrano scaldare l'interesse del club inglese, che per far partire Moise vorrebbero il centrale turco come contropartita. E secondo Tuttosport la Juve ci starebbe pensando davvero.