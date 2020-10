3









Stando a quanto riporta il Corriere di Torino, la Juventus avrebbe trovato la quadra per il ritorno di Moise Kean in bianconero. Dopo diversi giorni di corteggiamenti e contatti, la dirigenza avrebbe raggiunto l’accordo con l’Everton sulla base di un prestito con obbligo di riscatto pari a 25 milioni di euro. Il centravanti classe 2000 era stato acquistato solo un anno fa per 27,5 milioni, ma nei Toffees non ha trovato la fortuna sperata, neanche sotto la guida di Carlo Ancelotti. Che adesso ne potrebbe fare a meno e, dal canto suo, Kean non vede l’ora di tornare nella città che lo ha cullato e fatto esplodere.