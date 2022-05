Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'ex attaccante dell'Inter Samuel Eto'o ha parlato della gara di questa sera ma anche di Paulo Dybala. Queste le sue parole:



COPPA ITALIA - "Prima di tutto complimenti, per esserci arrivati. Ma le finali non si giocano, si vincono. Il risultato farà la differenza. Si deve arrivare preparati e i giocatori dell’Inter lo saranno.A loro auguro buona fortuna. Le due Coppa Italia vinte? Ricordo tutto perfettamente. La doppietta al Palermo nel 2011, la vittoria sulla Roma con gol di Milito con Mourinho in panchina. Lo dimostra il primo anno alla Roma e subito finale, lui è così".



DYBALA - "Secondo me tutti i giocatori importanti prima o poi devono giocare nell’Inter. Dybala è più che importante".