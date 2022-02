Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il fischio finale della sfida tra Villarreal e Juve, Dusan Vlahovic ha spiegato anche il senso della sua esultanza dopo il gol dell'1-0, con il gesto che sembrava indicare l'intenzione di mettere a tacere qualche polemica. Ecco le parole dell'attaccante serbo, protagonista di un esordio in Champions decisamente positivo: "Non so perché si cercano polemiche, non leggo giornali, sto cercando di migliorare e stare con i piedi per terra, era un gesto per un membro della mia famiglia".