dopo la tripletta in 32' contro il Cagliari,è andato di fronte alla telecamera e si è portato l'indice della mano destra all'orecchio. Una chiara risposta alle critiche arrivate dopo l'eliminazione della Juventus in Champions League martedì contro il Porto. CR7 risponde sul campo, con una tripletta. E si conferma capocannoniere della Serie A, allungando su Lukaku. Il portoghese è a 23 reti in 23 partite di campionato, sono 30 totali in stagione.