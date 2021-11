Un'esplosione di gioia, sul gol di Cuadrado nei minuti di recupero di Juventus Fiorentina. Ad esplodere i tifosi sugli spalti dell'Allianz Stadium, così come quelli che hanno guardato la partita in tv. Ad esultare, però, anche un ex calciatore della Juventus, Sami Khedira, che sul suo profilo Twitter ha scritto: "Congratulazioni, ragazzi! @juventusfc #FINOALLAFINE".