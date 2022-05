Come racconta Gazzetta, la Juventus in estate giocherà alcune amichevoli negli Stati Uniti, quasi sicuramente a luglio contro il Barcellona (Los Angeles e Dallas le città candidate) e probabilmente contro il Real Madrid. Il Barcellona ha ufficializzato le amichevoli contro Inter Miami e New York Red Bulls e i giornali spagnoli hanno confermato le indiscrezioni degli scorsi mesi sulle partite dei bianconeri. La Juve non va negli States dall’estate 2018, quando giocò contro Bayern, Benfica e Real Madrid, più una partita contro le All Star Mls.