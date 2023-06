Paul Pogba sta lavorando a Miami dopo i tanti infortuni che lo hanno coinvolto nell'ultima stagione. L'estate sarà decisiva per lui e per la Juve. Si cercherà di capire le reali condizioni del francese e che tipo di contributo potrà dare il prossimo anno. Se ci saranno ancora dubbi sul suo stato fisico, la Juve allora dovrà guardarsi intorno per cercare un nuovo giocatore a centrocampo che possa essere un titolare, nonostante le difficoltà economiche del momento.