"Tutte le strade portano... a Roma!". Lo scrive Paulo Dybala sul suo profilo Instagram, e come in campo è sempre il numero 10 a trascinare i suoi compagni di squadra. Roma è presente nella mente e nei messaggi post gara di tutti i calciatori. Per distacco, vince il pensiero di Bonucci: "Dopo 3 mesi siamo tornati a fare quello che più amiamo, giocare a calcio. Nella speranza di aver regalato un sorriso a tutti quanti nonostante il recente passato ci godiamo il passaggio alla finale dedicandolo a tutti quelli che da casa hanno tifato e gioito insieme a Noi". Dalla gioia di Cuadrado al selfie degli 'assenti' Demiral, Chiellini e Ramsey, si passa dal toccante momento iniziale dedicato alle vittime.



Nella gallery in basso, tutti i messaggi social dei calciatori.