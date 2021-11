Era il 12 novembre 1969 quando con la maglia numero 2 della Juventus esordiva un giocatore che si sarebbe rivelato una colonna negli anni Settanta: Antonello Cuccureddu, in grado di ricoprire più ruoli e di essere decisivo nei momenti delicati. Il debutto di Cuccureddu avvenne neiuna partita giocata all'Olympiastadion di Berlino in cuiEra una Juve di transizione, che gettava le basi però per un ciclo vincente.