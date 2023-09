Il sito ufficiale della Juve propone un focus su Alessandro Pio Riccio, fresco di esordio in Serie B con la maglia del Modena.La scorsa settimana siamo ripartiti con un bella panoramica su tutti i nostri ragazzi bianconeri in prestito tra Italia ed Europa nel corso della stagione 2023/2024, focalizzando poi l'attenzione su Felix Correia che è stato autore di una delle cinque reti segnate dal Gil Vicente contro l'Estoril Praia.In questa nuova puntata, invece, il focus sarà incentrato sull'esordio indi Alessandro Pio. Sabato 23 settembre 2023 è una data che difficilmente si dimenticherà il giovane difensore centrale classe 2002. In occasione di, infatti, Riccio ha esordito nella serie cadetta subentrando in avvio di ripresa a Pergreffi.Al triplice fischio non è arrivata una vittoria per la formazione emiliana - il match è terminato 0-0 -, ma senza ombra di dubbio il risultato non ha messo in secondo piano le forti emozioni che avrà provato Alessandro.Cresciuto in bianconero, per lui quella che sta vivendo al Modena è la prima esperienza lontano dalla. Una nuova e importante tappa nel suo percorso di crescita che lo ha già visto conquistare, con i colori bianconeri addosso, lo Scudetto Under 15 e collezionare, poi, 27 presenze con la Primavera - oltre a due in Youth League - e ben 50 presenze con la Next Gen, con cui ha indossato anche la fascia di capitano.Ora questa nuova avventura, appena iniziata, che ci auguriamo possa essere ricca di soddisfazioni.