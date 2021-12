Esordio in Serie A per un giovane bianconero. Filippo, difensore classe 1999 di proprietà della, ha debuttato questo pomeriggio con la maglia della, dove gioca in prestito, nel match di campionato contro la Fiorentina perso dai granata per 4 a 0 (con Vlahovic ancora a segno due volte). Una pesante sconfitta per il club campano, ma un momento certamente da ricordare per il 22enne bianconero, che ha così collezionato i suoi primi 45 minuti, o poco più, nel massimo campionato italiano.