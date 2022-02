1









Serate come quelle di domani, hanno sicuramente inciso sulla scelta di Dusan Vlahovic di trasferirsi immediatamente alla Juventus, senza terminare la stagione con la maglia viola. Troppo forte la voglia di misurarsi con i palcoscenici europei, quelli che possono regalare troni e corone, oppure affossare e minare l’autostima. Quelli che possono decretare gli eredi di Ronaldo e Messi; con Mbappé e Haaland a sgomitare e l’attaccante serbo intenzionato a ritagliarsi un posto. Dusan Vlahovic, una volta attraversato il tunnel che porta sul terreno di gioco dell’Estadio de la Cerámica di Vila-real, farà il suo ingresso ufficiale nel calcio che conta, con la maglia bianconera indosso. Un momento che può galvanizzare o far tremare le gambe. Lo sanno bene alcuni campioni della storia recente della Vecchia Signora che la Gazzetta dello Sport, questa mattina, ha messo a confronto nei loro debutti europei con la maglia della Juventus.



