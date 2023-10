Giornata amara per il Frosinone di Di Francesco, che esce sconfitto dalla trasferta di Bologna per 2-1. C'è da registrare però una nota positiva per i ciociari, dato che è tornato in campo anche il brasiliano di proprietà della Juve Kaio Jorge. L'attaccante ha fatto il suo esordio al minuto numero 85, subentrando al posto di Oyono.