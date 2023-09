Dal sito ufficiale della Juve.L'11 settembre 2023 è stato un giorno speciale per Samuel. Il classe 2003 ha, infatti, fatto il suo esordio, per di più da titolare, con l'. E oltre al debutto è arrivata anche la vittoria: 3 a 0 al Lussemburgo con reti di Delap, Doyle e Palmer. Per gli inglesi si trattava della prima gara di qualificazione agli Europei. Un ottimo inizio.