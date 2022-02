A margine dell'Assemblea della Lega Serie A svoltasi quest'oggi in un hotel nel centro di Milano, l'ad della Juve Maurizio Arrivabene ha rilasciato una breve dichiarazione sull'esordio con la maglia bianconera di Dusan Vlahovic e Denis Zakaria, acquisti del mercato di gennaio, entrambi andati a segno nella gara contro il Verona. Ecco le parole del dirigente, raccolte da TMW: "Se sono contento per il loro debutto? Se dicessi di no, sbaglierei".