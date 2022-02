1









Un esordio memorabile. E non solo per Dusan Vlahovic. Anche Denis Zakaria è andato a segno alla sua prima partita con la maglia della Juve. Ebbene sì, anche lo svizzero classe 1996 ha firmato il suo debutto con una rete, nonostante in carriera non si sia mai contraddistinto per essere un centrocampista goleador.

L'esultanza è arrivata al 61', dopo un perfetto tiro di destro su assist di Alvaro Morata, a cui vanno grandi meriti per un filtrante in grado di tagliare in due tutta la difesa del Verona. Una serata a dir poco eccezionale, insomma, per i due nuovi acquisti bianconeri, a cui è bastato davvero poco per farsi apprezzare dai tifosi.