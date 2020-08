Dopo tre presenze con la Juventus Under 23, ieri sera contro la Roma è arrivato il debutto in prima squadra anche per l'attaccante Giacomo Vrioni, subentrato a Gonzalo Higuain al minuto 79. Un momento d'importanza capitale per il classe ’98, arrivato a gennaio dal Cittadella, che anche la fidanzata Sara Deljallisi ha voluto celebrare attraverso una Instagram story. "La felicità nei tuoi occhi. La tua passione, la tua voglia di migliorare sempre, giorno dopo giorno. Ti auguro di raggiungere tutto ciò che sogni perché è ciò che meriti" ha scritto la ragazza rivolgendosi al compagno, postando una foto del suo ingresso in campo.



