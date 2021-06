Non solo Alvaro Morata, che purtroppo ha sbagliato un rigore contro la Slovacchia. Contemporaneamente gioca la Svezia, per guadagnarsi la vetta del girone, in cui gioca Dejan Kulusevski, altro giocatore della Juventus. Dopo la guarigione al Covid-19, contratto poco prima dell’inizio del torneo, lo svedese è rientrato in gruppo e oggi, contro la Polonia, ha trovato anche l’esordio: al 55’ della sfida, Kulusevski è subentrato al posto di Quaison, mettendo piede ad Euro2020.